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Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

Turgutlu ilçesinde, postacı tarafından bulunan peçeli baykuş, koruma altına alındı.

AA | 11.11.2019 - 18:11..
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Turgutlu PTT'de posta dağıtıcısı Sercan Başboğa, Turan Mahallesi'nde dağıtım yaptığı sırada bir otomobilin altında yaralı halde peçeli baykuş buldu.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yaralı baykuşu otomobilin altından alarak boş bir arsaya getiren Başboğa, Turgutlu Belediyesi yetkililerine haber verdi. Turgutlu Belediyesine bağlı veteriner tarafından bulunduğu yerden alınan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Peçeli baykuş tedavi altına alındı VİDEO

 

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

Manisa'da bulunan yaralı baykuş tedavi edilecek

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