Manisa'da çalıştığı yerin sahibini öldüren kişi yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde bir tartışma meydana geldi.

Hindi çiftliği işletmesinin ortaklarından Adem Maral, kendisinden haber alınamaması üzerine elleri bağlı halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Maral’ın başında av tüfeği yarası ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izlerine rastlandı.

KIRSAL BİR ARAZİDE TERK EDİP KAÇTI

Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Adem Maral’ın aracı ile çiftlikte bekçi olarak çalışan Aykut Ç. ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin çiftlikte olmadığını tespit etti.

Aracın GPS cihazı takibinden Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Manisa’dan Alaşehir ilçesinde giden yol güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek, şüpheli Aykut Ç.’nin yanında A.A. ile yol aldığını ve aracı Alaşehir’de kırsal bir arazide terk edip kaçtığını belirledi.





8 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı Aykut Ç.’nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Özkan B.’nin de ifadesini aldı. Özkan B. ifadesinde, zanlı Aykut Ç. ile daha önce telefonda görüştüğünü, Aykut Ç.’nin ölen Adem Maral’ın çiftlikte çalışan A.A.’ya tecavüz ettiğini ve bu yüzden Adem Maral’ı öldüreceğini söylediğini aktardı.

8 ayrı suçtan aranan şüpheli Aykut Ç.’nin telefon sinyallerini, sosyal medya hesaplarını, banka ve kredi kartı hesaplarını takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, drone, iz takip köpeği ve 50 personelle dağlık arazide cinayet zanlısı Aykut Ç., Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki bir evde cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen Serhat D., Kemal C.Y. ve A.A. ile yakalandı. Zanlının kullandığı av tüfeği de gömdüğü yerde bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



