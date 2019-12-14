taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Manisa'da ceza yediği yerde oturma eylemi yaptı

Trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, saatlerce yerde oturdu.

DHA | 14.12.2019 - 20:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.

2 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı.

Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği belirtildi.

Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı -1

Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı -2

Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı -3

Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı -4

Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı -5

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

141
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

496
Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

1147
CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

646
Meclis'te rakı festivali tartışması

Meclis'te rakı festivali tartışması

658
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

614
Eskişehir'de doğalgaz ısıtmıyor tartışması büyüyor

Eskişehir'de doğalgaz ısıtmıyor tartışması büyüyor

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir