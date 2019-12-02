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Manisa'da cinayet: 1 ölü

Yunusemre ilçesinde bir adam, husumetli olduğu Erhan Kaya'yı ensesinden silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 02.12.2019 - 11:18..
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışmada, silah çeken taraflardan biri tartıştığı adamı ensesinden vurarak öldürdü.

SİLAH ÇEKTİ

Pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy’de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra, pastaneye kahvaltı yapmak için börek almaya gitti. Erhan Kaya, cadde üzerindeki pastane önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında şüpheli F.S., silahını çıkararak Erhan Kaya’nın ense bölgesine doğru 3 el ateş etti. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.S. ise olay yerinden kaçtı.

Manisa'da cinayet: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler yaptıkları incelemede, ense bölgesine mermilerin isabet ettiği Erhan Kaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan Kaya’nın cansız bedeninin, Adli Tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Manisa'da cinayet: 1 ölü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.S.’nin cinayeti neden işlediği ise henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da cinayet: 1 ölü

Manisa'da cinayet: 1 ölü

Manisa'da cinayet: 1 ölü

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