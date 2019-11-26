Manisa'da cinayet zanlısından ilginç savunma

Manisa'da akılalmaz bir cinayet işlendi.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek’in, öldürüldüğü anlaşıldı. Kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.

İKİ GÖZALTI

Emniyette yapılan sorguda Özyürek'in eşi N.Ö., eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti. Özyürek’in eşi N.Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı H.A.'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye attığını söylemesi üzerine N.Ö. ve H.A., gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A.'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide Turgut Özyürek’e ait olduğu düşünülen mont, siyah yelek, çorap, kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"AŞIKTIM ONUN İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ayrıca emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı H.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların olaydan sonraki ilk ifadeleri de böylece ortaya çıkmış oldu.

Cinayet zanlısı H.A. adliyeye çıkarılırken, Turgut Özyürek'i N.Ö.'ye aşık olduğu için öldürdüğünü, hapse girecek olmasına rağmen N.Ö.'yü halen sevdiğini, onun için hapse girmeye değer olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ise eşini öldürmediğini söyledi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi- HABERİ