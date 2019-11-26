taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7483
Euro
6.3346
Altın
1456.04
Borsa
106102.23
Gram Altın
268.963
Bitcoin
40714.73

Manisa'da cinayet zanlısından ilginç savunma

Ahmetli ilçesinde eşini öldüren H.A.'nın verdiği ifade, herkesi şaşırttı.

İHA | 26.11.2019 - 17:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa'da akılalmaz bir cinayet işlendi.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek’in, öldürüldüğü anlaşıldı. Kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.

Manisa'da cinayet zanlısından ilginç savunma

İKİ GÖZALTI

Emniyette yapılan sorguda Özyürek'in eşi N.Ö., eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti. Özyürek’in eşi N.Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı H.A.'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye attığını söylemesi üzerine N.Ö. ve H.A., gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A.'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide Turgut Özyürek’e ait olduğu düşünülen mont, siyah yelek, çorap, kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa'da cinayet zanlısından ilginç savunma

"AŞIKTIM ONUN İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ayrıca emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı H.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların olaydan sonraki ilk ifadeleri de böylece ortaya çıkmış oldu.

Cinayet zanlısı H.A. adliyeye çıkarılırken, Turgut Özyürek'i N.Ö.'ye aşık olduğu için öldürdüğünü, hapse girecek olmasına rağmen N.Ö.'yü halen sevdiğini, onun için hapse girmeye değer olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ise eşini öldürmediğini söyledi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi- HABERİ

Manisa'da cinayet zanlısından ilginç savunma

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

468
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

240
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

171
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

127
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert cevap

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir