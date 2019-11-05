Manisa'da definecilere suçüstü

Manisa'da, evini ara sıra kullanan yaşlı bir adamın komşuları, evin bahçesinde kazı yapıldığını fark edince polise haber verdiler. polisin yaptığı baskında, defineciler suçüstü yakalandı.

Yaşlı adamın evini kazan defineciler suçüstü yakalandı VİDEO

17 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR

Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'nin ara sıra kullandığı müstakil evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede şüphelilerin evin bahçesinde 17, bir odasında da 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi. Şüphelilerin kazıları tarihi eser bulmak amacıyla yaptıkları öne sürüldü.

KAZI MALZEMELERİ VE TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

Operasyonda kazıda kullanılan iş ve taşlama makineleri, 2 hilti, 10 metrelik halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçiren ekipler, H.T. (32) ve A.İ'yi (44) gözaltına alındı.

Komşuları, kazının inşaat amacıyla yapıldığını düşündüklerini dile getirdi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.