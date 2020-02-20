Manisa'da depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Manisa Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen ve süregelen depremler nedeniyle, çok sayıda yapı hasar gördü.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK YIKILDI

Belediye tarafından, Bünyanosmaniye ve Dayıoğlu mahallelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, tehlike arz eden iki caminin minarelerinin yıkım çalışması tamamlandı.

Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Depremde zarar gören caminin minaresi yıkıldı