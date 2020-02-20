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Manisa'da depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Akhisar ilçesinde, meydana gelen deprem sonrası zarar gören iki caminin minaresi yıkıldı.

İHA | 20.02.2020 - 13:26..
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Manisa Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen ve süregelen depremler nedeniyle, çok sayıda yapı hasar gördü.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor.

Manisa'da depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK YIKILDI

Belediye tarafından, Bünyanosmaniye ve Dayıoğlu mahallelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, tehlike arz eden iki caminin minarelerinin yıkım çalışması tamamlandı.

Yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Depremde zarar gören caminin minaresi yıkıldı

Manisa'da depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

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