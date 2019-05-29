Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Dağhacıyusuf Mahallesi Sarıyar Deresi mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Dağhacıyusuf Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Göktaş, traktörüyle Sarıyar Deresi mevkiinde bulunan tarlasından evine dönerken yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Takla atan traktör, şarampole devrildi. Sürücü Mehmet Göktaş, takla atan traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Alaşehir Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.