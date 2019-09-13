taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6904
Euro
6.3026
Altın
1490.66
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.178
Bitcoin
58638.9

Manisa'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

İkiz çocuklarına hamile olan dini nikahlı eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 13.09.2019 - 18:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Soma ilçesi Avdan Mahallesi’nde 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan K. (26), bir süredir birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Zakir B. ile evde kanlar içinde bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklanan Türkan K.’nın öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zakir B. ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"OLAYI DUYUNCA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIM"

Türkan K.’nın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır’da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.’nın (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ifade veren M.K.’nın, “Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım.” dediği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN DİNİ NİKAHLI EŞ ÇIKTI

Jandarma cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Türkan K.’yı dini nikahlı eşi Zakir B.’nin bıçaklayarak öldürdüğü ve ardından intihara teşebbüs ettiği tespit edildi.

Zakir B, Soma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete kurban giden Türkan K.’nın Zakir B.’den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.

Manisa'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

620
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

329
Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

642
Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

281
HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

795
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

161
Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir