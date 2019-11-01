Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

Salihli ilçesinde dördüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Kayadelen, erken doğum yaptı.

UMUDUNU KAYBETMEDİ

Gebeliğin henüz 29'uncu haftasında doğum yapan Kayadelen, doktorların bebek için 'yaşamaz' demesine rağmen bir an olsun umudunu kaybetmedi.

2 KİLOGRAM AĞIRLIĞA ULAŞTI

Salihli’den Manisa’ya sevk edilen Kayadelen 1140 gram ağırlığında prematüre olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Manisa Şehir Hastanesinde doğan ilk prematüre bebek 42 günlük yoğun bakım ünitesinde 2 kilogram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

"AİLE KONFORU SAĞLIYORUZ"

Konuyla ilgili bilgi veren Yenidoğan Neonatoloji Hekimi Uzm. Dr. Sinem Akbay, “Hastamız gebeliğin 29. Haftasında 1140 gram olarak dünyaya geldi. Anne karnındaki transport önemli olduğu için 112 tarafından ilk önce anne sevki oldu. Daha sonrasında doğum hastanemizde gerçekleşti. 2 gün solunum cihazına bağlı olarak izledik. Doğum sonrasında 42. günde sağlıklı bir şekilde anne ve babaya teslim edeceğiz bebeğimizi. Bundan sonra da prematürenin getirmiş olduğu komplikasyonları açısından yakın takibe alacağız. Gelişen teknolojiyle birlikte çok düşük doğum ağırlıklı bebekler artık yaşama tutunmakta. Manisa Şehir Hastanesi 3. Basamak yani İleri Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinin açılmasıyla da artık hastanemizde yer olduğu sürece bu tür hastaları takip etmekteyiz. Bu şekilde transport esnasında oluşabilecek komplikasyonları hem önlemiş oluyoruz, hem de aile konforunu sağlamaktayız. Birinci hedefimiz bu. Bebeğimiz Manisa Şehir Hastanesine kabul edilen ilk prematüre bebeğimiz ve sağlıklı bir şekilde ailemize teslim edilecek.” dedi.

"BEBEĞİMİZ TABURCU OLACAK"

Kayadelen, "Sağ olsun doktorlarımız doğumu gerçekleştirdi, kızımızı buraya aldılar. 42 gündür burada. Erken doğumdan dolayı büyük bir korku yaşadım. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen doğumun tedirginliğini yaşadım. Çok şükür hepsini atlattık. Doktorumuza çok minnettarız. Hepsi ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Çok güzel ilgilendiler, bizle olsun, bebeğimizle olsun. Her durumda bilgilendirildik. Bebeğimiz taburcu olacak ve kucağımıza alacağız inşallah." diye konuştu.