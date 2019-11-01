taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7219
Euro
6.3896
Altın
1509.69
Borsa
98468.52
Gram Altın
277.665
Bitcoin
52311.82

Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

Manisa'da henüz 29 haftalıkken prematüre olarak dünyaya gelen Büşra bebek, hayata tutundu.

İHA | 01.11.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Salihli ilçesinde dördüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Kayadelen, erken doğum yaptı.

UMUDUNU KAYBETMEDİ

Gebeliğin henüz 29'uncu haftasında doğum yapan Kayadelen, doktorların bebek için 'yaşamaz' demesine rağmen bir an olsun umudunu kaybetmedi.

Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

2 KİLOGRAM AĞIRLIĞA ULAŞTI

Salihli’den Manisa’ya sevk edilen Kayadelen 1140 gram ağırlığında prematüre olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Manisa Şehir Hastanesinde doğan ilk prematüre bebek 42 günlük yoğun bakım ünitesinde 2 kilogram ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

"AİLE KONFORU SAĞLIYORUZ"

Konuyla ilgili bilgi veren Yenidoğan Neonatoloji Hekimi Uzm. Dr. Sinem Akbay, “Hastamız gebeliğin 29. Haftasında 1140 gram olarak dünyaya geldi. Anne karnındaki transport önemli olduğu için 112 tarafından ilk önce anne sevki oldu. Daha sonrasında doğum hastanemizde gerçekleşti. 2 gün solunum cihazına bağlı olarak izledik. Doğum sonrasında 42. günde sağlıklı bir şekilde anne ve babaya teslim edeceğiz bebeğimizi. Bundan sonra da prematürenin getirmiş olduğu komplikasyonları açısından yakın takibe alacağız. Gelişen teknolojiyle birlikte çok düşük doğum ağırlıklı bebekler artık yaşama tutunmakta. Manisa Şehir Hastanesi 3. Basamak yani İleri Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinin açılmasıyla da artık hastanemizde yer olduğu sürece bu tür hastaları takip etmekteyiz. Bu şekilde transport esnasında oluşabilecek komplikasyonları hem önlemiş oluyoruz, hem de aile konforunu sağlamaktayız. Birinci hedefimiz bu. Bebeğimiz Manisa Şehir Hastanesine kabul edilen ilk prematüre bebeğimiz ve sağlıklı bir şekilde ailemize teslim edilecek.” dedi.

Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

"BEBEĞİMİZ TABURCU OLACAK"

Kayadelen, "Sağ olsun doktorlarımız doğumu gerçekleştirdi, kızımızı buraya aldılar. 42 gündür burada. Erken doğumdan dolayı büyük bir korku yaşadım. Hiç beklemediğimiz bir anda gelen doğumun tedirginliğini yaşadım. Çok şükür hepsini atlattık. Doktorumuza çok minnettarız. Hepsi ellerinden geleni fazlasıyla yaptı. Çok güzel ilgilendiler, bizle olsun, bebeğimizle olsun. Her durumda bilgilendirildik. Bebeğimiz taburcu olacak ve kucağımıza alacağız inşallah." diye konuştu.

Manisa'da doğan 29 haftalık bebek sağlığına kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

308
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

63
Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

Ali Koç'un Beşiktaş ve Galatasaray yorumu

99
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

561
Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

340
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

210
Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir