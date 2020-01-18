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Manisa'da ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı

Alaşehir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA | 18.01.2020 - 15:11..
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Türkan Çakmak'a (40) ait evin eklentisinin duvarına çarparak yıktı.

Kazada, evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası kaçan Hüseyin İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"ODUN ALMAYA ÇIKMIŞTIM"

Çok korktuğunu belirten ev sahibi Türkan Çakmak, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Hüseyin İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Manisa'da ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı

Manisa'da ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı

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