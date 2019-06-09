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Manisa'da emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı

Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile bir kişi gözaltına alındı.

AA | 09.06.2019 - 04:35..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09 JC 938 plakalı otomobili şüphe üzerine ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta dedektör köpeği Nmak ile yapılan aramada 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan, uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, araç sahibi olan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. ile yanındaki Tuncay Necip B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Manisa'da emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı

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