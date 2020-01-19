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Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

Eşi felç geçirdiğinden beri iş yerini kapatan koca, "Bugüne kadar bana ve çocuklarımıza hep o baktı. Şimdi sıra bende" diyerek 5 yıldır hayatını karısına adadı.

AA | 19.01.2020 - 15:58..
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Manisa'nın Demirci ilçesi Secaattin Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Helime Yılmaz, 2015 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç oldu.

Konuşamayan ve yatağa mahkum yaşayan Yılmaz, eşi Mehmet Yılmaz'ın yoğun çabasıyla kolunu ve bacağını hareket ettirmeyi başardı. Yavaş yavaş hayata tutunmaya başlayan Yılmaz, en çok da bu süreçte yanından bir an olsun ayrılmayan eşini mutlu etti.

EŞİ İÇİN ATÖLYESİNİ KAPATTI

Hastalanan eşinin bakımı için ilçedeki ayakkabı tamir atölyesini kapatan Mehmet Yılmaz, çocuklar annelerinin yokluğunu aramasın diye ütüden yemeğe, çamaşırdan temizliğe kadar bütün ev işlerini üstlendi.

Fedakar koca 5 yıldır felçli eşinin ayağa kalkması için çabalıyor -VİDEO

"ÖNCESİNDE BİR BİR YUMURTA KIRMIŞLIĞIM YOKTU"

Mehmet Yılmaz, 28 yıl önce kaçarak evlendiği eşine büyük sevgi duyduğunu söyledi. Bu süreçte eşinin yanından hiç ayrılmadığını dile getiren Yılmaz, "Hastanede 14 ay zamanımız geçti, orada tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Zor bir dönem geçiriyordum ama hiç umutsuz olmadım. Geçimimizi yıllarca mesleğim olan ayakkabı tamirciliğinde sağlıyordum fakat eşimin rahatsızlığı nedeniyle iş yerini kapattım. Öncesinde bir yumurta pişirmişliğim yoktu. Eşim için hayata sımsıkı sarıldım yemeğimi, ütümü, çamaşırımı kendim yaptım.

Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

"ŞİMDİ SIRA BENDEYDİ"

Bugüne kadar bana ve çocuklarımıza hep o baktı. Şimdi sıra bendeydi, onun bana ihtiyacı vardı. 'Benim görevim' dedim hayatı sırtladım." diye konuştu.

Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

"SON NEFESİME KADAR ONU AYAĞA KALDIRACAĞIM"

Eşinin ilk başta kendilerini de tanımadığını dile getiren Yılmaz, onunla konuşarak ve fotoğraflar göstererek hafızasının yerine gelmesine yardımcı olduğunu söyledi. Hayat arkadaşının iyileşmesi için çok çabaladığını anlatan Yılmaz, "Hasta oldu diye onu bırakmak aklımın ucundan dahi geçmedi. Bu hastalık Allah'tan geldi. 'Çaremiz yok, bu bir imtihan' dedim. Şükür şu anda çok iyi ve daha da iyi olacak. İş yerimi eşim için kapattım. İyi ki de kapatmışım çünkü onu kimselere bırakamazdım. O benim için her şeyden çok değerli. İnşallah son nefesime kadar onu ayağa kaldıracağım." ifadelerini kullandı.

Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

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