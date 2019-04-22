Manisa'da gencin otomobili kül oldu

Otomobilinin yanmasını çaresiz gözlerle izleyen Suriyeli Yasir Hamo’nun, otomobili ile birlikte tüm birikiminin de kül olduğu öğrenildi.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ, TÜM BİRİKİMİ YANDI

Suriye’deki iç savaş nedeniyle, ülkesini terk eden Yasir Hamo (20), ailesiyle birlikte geldiği Türkiye’de, İzmir’e yerleşti. 6 yıldır İzmir’de yaşayan Yasir Hamo, yeni aldığı 63 SAA 781 plakalı otomobili ile hafta sonu Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kayınbabasına geldi. Turgut Özal Mahallesi’ndeki park halindeki otomobil, gece saat 03.00 sıralarında belirlenmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yanan otomobil kısa bir sürede küle döndü. Çaresiz gözlerle otomobilinin yanmasını izleyen Yasir Hamo, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HURDAYA ÇIKTI"

Otomobilini yeni aldığını ve hiçbir sorunu olmadığını belirten Yasir Hamo, otomobilinin kim veya kimler tarafından yapılmadığını ancak kundaklandığından şüphelendiğini ileri sürdü. Hamo, “Kimin yaptığını bilmiyorum. 30 bin lira zararım var. Hurdaya satacağım” diye konuştu.

Yasir Hamo’nun akrabası Abut Hamo ise "Yasir akrabamız ve aynı zamanda eniştem oluyor. Bize misafirliğe geldi. Gece 3 gibi araç yandı. Nasıl ve kimin yaktığını bilmiyoruz. Polise gittik. Hurdaya çıkarıldı” dedi.