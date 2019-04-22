taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.841
Euro
6.5676
Altın
1277.53
Borsa
96225.41
Gram Altın
239.659

Manisa'da gencin otomobili kül oldu

Kayınpederine misafirliğe gelen Suriyeli genç adamın park halindeki otomobili, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İHA | 22.04.2019 - 09:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Otomobilinin yanmasını çaresiz gözlerle izleyen Suriyeli Yasir Hamo’nun, otomobili ile birlikte tüm birikiminin de kül olduğu öğrenildi.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ, TÜM BİRİKİMİ YANDI

Suriye’deki iç savaş nedeniyle, ülkesini terk eden Yasir Hamo (20), ailesiyle birlikte geldiği Türkiye’de, İzmir’e yerleşti. 6 yıldır İzmir’de yaşayan Yasir Hamo, yeni aldığı 63 SAA 781 plakalı otomobili ile hafta sonu Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kayınbabasına geldi. Turgut Özal Mahallesi’ndeki park halindeki otomobil, gece saat 03.00 sıralarında belirlenmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yanan otomobil kısa bir sürede küle döndü. Çaresiz gözlerle otomobilinin yanmasını izleyen Yasir Hamo, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da gencin otomobili kül oldu

"HURDAYA ÇIKTI"

Otomobilini yeni aldığını ve hiçbir sorunu olmadığını belirten Yasir Hamo, otomobilinin kim veya kimler tarafından yapılmadığını ancak kundaklandığından şüphelendiğini ileri sürdü. Hamo, “Kimin yaptığını bilmiyorum. 30 bin lira zararım var. Hurdaya satacağım” diye konuştu.

Yasir Hamo’nun akrabası Abut Hamo ise "Yasir akrabamız ve aynı zamanda eniştem oluyor. Bize misafirliğe geldi. Gece 3 gibi araç yandı. Nasıl ve kimin yaktığını bilmiyoruz. Polise gittik. Hurdaya çıkarıldı” dedi.

Manisa'da gencin otomobili kül oldu

Manisa'da gencin otomobili kül oldu

Manisa'da gencin otomobili kül oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

111
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

51
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

61
Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

16
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

98
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

139
Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir