Manisa'da hasat başladı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde arpa ve buğday üreticileri, harmanlarını imece usulüyle kaldırıyor.
İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde yaz mevsimin başlamasıyla "harman zamanı" geldi.
Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, mani ve türküler eşliğinden ekin biçiyor.
UN YAPIMINA GÖNDERİLİYOR
Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor. Öğütülen arpalar hayvanlara kış boyu yem olurken, buğday da değirmenlere gönderilerek un yaptırılıyor.