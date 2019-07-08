taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7527
Euro
6.4633
Altın
1398.35
Borsa
99634.78
Gram Altın
258.954

Manisa'da hasat başladı

Çiftçiler yardımlaşarak sırayla tarlalarında hasat yapıyor.

AA | 08.07.2019 - 06:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde arpa ve buğday üreticileri, harmanlarını imece usulüyle kaldırıyor.

Manisa'da hasat başladı

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan arpa ve buğday yetiştiriciliğinde yaz mevsimin başlamasıyla "harman zamanı" geldi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, tırpan ve oraklarını biledikten sonra eğimli yapısı nedeniyle biçerdöver kullanamadıkları arazilerine giriyor. Haftalar süren hasat döneminde imece usulü çalışan üreticiler, mani ve türküler eşliğinden ekin biçiyor.

Manisa'da hasat başladı

UN YAPIMINA GÖNDERİLİYOR

Daha sonra traktörlerin römorkunda toplanan ekinler, tarlanın ortasına biriktirildikten sonra patoz makinesinden geçiriliyor. Öğütülen arpalar hayvanlara kış boyu yem olurken, buğday da değirmenlere gönderilerek un yaptırılıyor.

Manisa'da hasat başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

52
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

11
Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

6
ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

5
Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

17
Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir