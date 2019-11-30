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Manisa'da hırsızlar kürekle kamerayı kapattı

Turgutlu ilçesinde hırsızlar, motosiklet ve 100 liraya yakın parayı çalmadan önce kameraların yönünü değiştirdi.

DHA | 30.11.2019 - 17:29..
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Manisa Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde, bir kahvehaneden bin 500 lira değerinde motosiklet ile bin lira değerinde iki cep telefonu ve 100 liraya yakın yakın bozuk para çalındı.

Aynı bölgede bulunan ev yemekleri satan bir işyerine giren hırsızlar, oraya da zarar verdi. Yine başka bir işyerinin de güvenlik kamerası tahrip edildi ve kapıları zorlandı.

KAMERANIN YÖNÜNÜ KÜREKLE DEĞİŞTİRDİLER

İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızların işyerlerine girmeden önce yüzlerinin görülmemesi için güvenlik kameralarının yönünü kürekle değiştirdikleri belirlendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, kapüşonlu bir kişi elindeki kürekle bir iş yerinin kapısında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışırken görünüyor. Aynı kişi diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise iş yerinin kepengini zorlarken görünüyor.

Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler -VİDEO

Manisa'da hırsızlar kürekle kamerayı kapattı

Manisa'da hırsızlar kürekle kamerayı kapattı

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