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Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü

İki aile arasında meranın kullanımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Jandarma, zanlıları yakaladı.

AA |
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Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Hasan (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ ÖLDÜ, ZANLILAR YAKALANDI

Kavgaya dönüşen olayda Bekir K'nin bıçakla yaralanması üzerine Galip K. av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda Hasan, Halime, Halil İbrahim ve Halil Mısırlı hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü

Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü

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