Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Adana'da düzenlenen 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan 'tek şişte et pişirme' rekoru, 233,6 metreyle kırıldı.

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Su ayılarının dayanıklılık sırrı, insanlarda denenecek

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde araştırma yapan bilim insanları, su ayılarının radyasyona karşı bile nasıl bu kadar dayanıklı olabildiklerini ortaya çıkardı.