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Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Saruhanlı ilçesinde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

DHA | 06.10.2019 - 03:49..
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İlçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'nde, Selimşahlar Mahallesi yönünden Paşaköy Mahallesi istikametine giden Teoman Kürşat (19) yönetimindeki 35 KCU 23 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 45 HA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

BİR KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Nazire Bilgi(12) olay yerinde hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

6 YARALI VAR

Yaralılardan kimliği belirsiz sürücü ile otomobillerdeki Teoman Kürşat, Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi’nin cansız bedeni Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

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