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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

DHA | 04.08.2019 - 23:41..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaza meydana geldi.

Gültekin A. (39) yönetimindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Ali G. (33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı


Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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