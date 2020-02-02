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Manisa’da ikinci deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA | 02.02.2020 - 06:58..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

AKHİSAR DA SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedilirken, İzmir’in birçok ilçesinde de hissedilmişti.

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