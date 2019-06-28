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Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA | 28.06.2019 - 22:15..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki servis minibüsü, Güngör Çalışır Caddesi üzerinden bulvara çıktığı sırada B.D. yönetimindeki tıra yandan çarptı. Çarpışma Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Çarpışma sonucu servis şoförü S.K. araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu servis şoförü S.K. sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

Kaza sonrası kısa süreli şok geçiren işçiler ise kaldırımda sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tırın dorsesinde bulunan konteynerde çarpmanın etkisiyle göçük meydana geldi.

Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

Manisa'da işçi servis midibüsü tır dorsesine çarptı

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