Manisa'da Şehzadeler ilçesindeki Karaağaçlı Mahallesi'nde yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ziynet Yüce (43) yönetimindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Minibüs, yol kenarındaki mobilya fabrikasına girmek isteyen Demirer'in hafif ticari aracının sol ön kısmına çarptı.
Kazada servis minibüsünde bulunan 15 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs sürücüsü Ziynet Yüce ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı VİDEO