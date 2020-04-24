Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşci servisinin ön kısmı büyük hasar gördü.

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Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 50,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 26 ve inşaat sektöründe yüzde 42,2 azaldı.