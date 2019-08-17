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Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

DHA | 17.08.2019 - 01:45..
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Manisa-İzmir yolu Süreyya Piknik Alanı mevkiinde kaza meydana geldi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikanın personelini İzmir'e götüren Mehmet Can Pınarlık yönetimindeki 35 KY 186 plakalı servis otobüsü, iddiaya göre Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde ani fren yapınca zincirleme kazaya nedenin oldu.

Arkasından gelen Ahmet Akhan yönetimindeki 45 KY 052 plakalı işçi taşıyan minibüs ile onun arkasından gelen Mehmet Özer yönetimindeki 45 J 4624 plakalı servis minibüsü kaza yapan araçlara çarptı.

23 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı

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