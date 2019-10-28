Manisa'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı

Manisa'nın Soma ilçesinde, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçiler, Mustafa Y. yönetimindeki servis midibüsü ile seyir halindeydi.

4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yırca Mahallesi, Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü'nde Mustafa Y. yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Mehmet B. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı. Kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.