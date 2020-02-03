Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Şubat Cumartesi günü Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkiinde şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını aldı.

3 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı araçta 3 kişiyi kıskıvrak yakalamıştı. Kablolar ile birlikte yakalanan Orhan A. (23), Ramazan A. (28) ve Muzaffer K. (24), Kula Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alınmıştı.

272 KİLOGRAM BAKIR KABLO İLE YAKALANDILAR

Kiralanan araçtaki 272 kilogram dışı soyulmuş satışa hazır bakır kabloya da el koyulmuştu. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin kabloları Kütahya'nın Şaphane ilçesinden çaldıkları tespit edildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

3 şüpheli, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları incelemelerde şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği noktaları tespit ederken, Gediz Adliyesine sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.