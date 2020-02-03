taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9846
Euro
6.6225
Altın
1577.2
Borsa
119242.8
Gram Altın
303.491
Bitcoin
55899.81

Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Manisa'da kiralık araç ile kablo çalan ve çalıntı kablolarla beraber yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 03.02.2020 - 23:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Şubat Cumartesi günü Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkiinde  şüpheli bir aracın bagajında dışı soyulmuş satışa hazır bakır kablolar olduğu ihbarını aldı.

3 KİŞİ YAKALANMIŞTI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda kiralık olduğu tespit edilen 64 BC 117 plakalı araçta 3 kişiyi kıskıvrak yakalamıştı. Kablolar ile birlikte yakalanan Orhan A. (23), Ramazan A. (28) ve Muzaffer K. (24), Kula Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alınmıştı.

Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

272 KİLOGRAM BAKIR KABLO İLE YAKALANDILAR

Kiralanan araçtaki 272 kilogram dışı soyulmuş satışa hazır bakır kabloya da el koyulmuştu. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin kabloları Kütahya'nın Şaphane ilçesinden çaldıkları tespit edildi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

3 şüpheli, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede yaptıkları incelemelerde şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği noktaları tespit ederken, Gediz Adliyesine sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Manisa'da kablo çalan 3 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Jandarma dedektif gibi iz sürüp katil zanlısını yakaladı
Otomobilinin içerisinde sırtından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarma ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışma sonucu yakayı ele verdi.
İzmir'de bağ evinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Bağ evinden 3 bin 500 TL değerinde eşya çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakayı ele verdi.
Kayseri'de hurdacı, metruk binada ölü bulundu
Hurdacılık yaparak geçimini sürdüren Osman Çalışgan (69), metruk binada ölü bulundu.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
4 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

1002
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2716
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

289
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

114
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

464
Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

Avcılar'da restorana satırlı, bıçaklı baskın

817
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir