Manisa'da kaçak balık avcıları drone'a yakalandı

Üzerlerini ağ ve kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalışan balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı.

SAZLIĞA SIĞINAN BALIK AVCILARI KAÇAMADI

Gölmarmara ilçesi, Marmara Gölü’nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri göl üzerine drone yardımı ile denetim gerçekleştirdi. Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü’ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone yardımı ile tespit edilerek görüntüleri kayıt altına alındı. Yasa dışı avcılık yapan kişiler, drone çekimini fark etmeleri sonrası üzerlerini kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalıştı.





KAÇAK AVCILARI DRONE KAMERASI BULDU

Yakalanan kaçak balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tespit edilen 2 teknede bulunan toplam 4 kişi hakkında, gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. İlimiz iç sularında 15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Sazangiller av yasağı sebebiyle her türlü amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yasaktır. Bu nedenle de sıklıkla hem rutin denetimler yapılmakta hem de gelen ihbarlar değerlendirilerek efektif denetimler yapılmaktadır.” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için vatandaşlara da önemli görevler düşmekte olduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, “Av yasaklarına uymak, yasal limitlerin altındaki balıkları tutmamak ve satın almamak bu görevlerin başında gelmektedir. ” diye konuştu.



