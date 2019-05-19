taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Manisa'da kaçak balık avcıları drone'a yakalandı

Gölmarmara ilçesinde, avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü’ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone denetimi sırasında kameraya yakalandı.

İHA | 19.05.2019 - 13:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Üzerlerini ağ ve kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalışan balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı.

SAZLIĞA SIĞINAN BALIK AVCILARI KAÇAMADI

Gölmarmara ilçesi, Marmara Gölü’nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri göl üzerine drone yardımı ile denetim gerçekleştirdi. Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü’ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone yardımı ile tespit edilerek görüntüleri kayıt altına alındı. Yasa dışı avcılık yapan kişiler, drone çekimini fark etmeleri sonrası üzerlerini kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalıştı.

Manisa'da kaçak balık avcıları drone'a yakalandı

KAÇAK AVCILARI DRONE KAMERASI BULDU

Yakalanan kaçak balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tespit edilen 2 teknede bulunan toplam 4 kişi hakkında, gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. İlimiz iç sularında 15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Sazangiller av yasağı sebebiyle her türlü amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yasaktır. Bu nedenle de sıklıkla hem rutin denetimler yapılmakta hem de gelen ihbarlar değerlendirilerek efektif denetimler yapılmaktadır.” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için vatandaşlara da önemli görevler düşmekte olduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, “Av yasaklarına uymak, yasal limitlerin altındaki balıkları tutmamak ve satın almamak bu görevlerin başında gelmektedir. ” diye konuştu.

Manisa'da kaçak balık avcıları drone'a yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Madonna İsrail'de Filistin bayrağı açtırdı

Madonna İsrail'de Filistin bayrağı açtırdı

65
Eurovision finaline Filistin damgası

Eurovision finaline Filistin damgası

111
Bitlis'te termal su kaynağı bulundu

Bitlis'te termal su kaynağı bulundu

163
19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

19 Mayıs'ı Atatürk'ün yanındaki isimden dinleyin

130
Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı

Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı

72
Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

511
Arnold Schwarzenegger Güney Afrika'da saldırıya uğradı

Arnold Schwarzenegger Güney Afrika'da saldırıya uğradı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir