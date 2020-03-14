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Manisa'da kaçak definecilere drone ile operasyon

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak defineciler drone ile yakalandı.

İHA | 14.03.2020 - 14:28..
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Manisa'da Salihli ilçesinde JASAT ekipleri, zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DRONE İLE TESPİT EDİLDİLER

Bölgeyi drone ile tarayan JASAT ekipleri, iş makinesi ile kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Y., M.A. ve B.Ü.’yü zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Manisa’da kaçak definecilere drone ile suçüstü

Manisa'da kaçak definecilere drone ile operasyon

Manisa'da kaçak definecilere drone ile operasyon

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