Manisa'da kaçak definecilere drone ile operasyon

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Şampiyonluk yarışında ilk sırayı alabilmemiz için çok önemli bir maç" dedi.

Manisa'nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.

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Neslican Tay kimdir

Savaştığı kansere kafa tutan, yaşama sevinci ile insanların umudu olan, "Ben bir bacaktan çok daha fazlasıyım." diyen ve mücadelen hiç vazgeçmeyen Demir Kadın Neslican Tay’ın hayat hikâyesidir…