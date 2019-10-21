Manisa'da kahvedeki kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Çepnidere Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında kavhede kağıt oynayan Hamza Bilgen ve masada oyunu izleyen Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı.

AYIRMAK İSTERKEN MERMİLERİN HEDEFİ OLDU

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı.

MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI ŞÜPHELİNİN EVİNİ YAKTI

Hamza Bilgen, olay yerinden kaçtıktan sonra Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.