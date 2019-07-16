Manisa’da seyir halindeyken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasara sebep olan kamyon önce kaldırıma ardından bir evin balkon duvarına çarparak durabildi.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Evden eve nakliye yapan ve içi eşya dolu kamyon kontrolden çıkarak sokakarasında park halinde bulunan 8 araca çarptı.

Hızını alamayan kamyon kaldırıma çıkarken bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa’da kamyon 8 aracı biçti İZLE