taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7038
Euro
6.4035
Altın
1410.87
Borsa
98376.5
Gram Altın
258.818

Manisa’da kamyon 8 aracı biçti

Evden eve nakliye yapan kamyon, freninin boşalması sonucu 8 aracı ezerek mahalle sakinlerini korkuttu.

İHA | 16.07.2019 - 16:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa’da seyir halindeyken freni boşalan kamyon sokak arasında park halinde bulunan 8 aracı biçti. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasara sebep olan kamyon önce kaldırıma ardından bir evin balkon duvarına çarparak durabildi.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Evden eve nakliye yapan ve içi eşya dolu kamyon kontrolden çıkarak sokakarasında park halinde bulunan 8 araca çarptı.

Manisa’da kamyon 8 aracı biçti

Hızını alamayan kamyon kaldırıma çıkarken bir evin balkon duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa’da kamyon 8 aracı biçti İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

235
Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

169
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

73
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

74
Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

48
S-400 sevkiyatında beşinci gün

S-400 sevkiyatında beşinci gün

99
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir