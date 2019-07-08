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Babasına kızıp tarlayı terk eden genci Havuç buldu

Manisa'da 2 gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarlayı terk eden zihinsel engelli Ümmet Gök, 8 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

İHA | 08.07.2019 - 11:26..
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Kula ilçesinde, 6 Temmuz Cumartesi günü babasıyla tartıştıktan sonra tarlayı terk eden ve kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ümmet Gök için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Zihinsel engelli olmasından dolayı geçmiş yıllarda da birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra eve döndüğü için ilk gün ihbar etmeyen Ümmet Gök’ün ailesi, ikinci günün sonunda da eve dönmeyince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri, ilk olarak daha önce kaybolduktan sonra bulunduğu yerlerde arama yaptı.

Babasına kızıp tarlayı terk eden genci Havuç buldu

TAKİP KÖPEĞİ HAVUÇ KOKUSUNU ALDI

Arama kurtarma çalışmalarına; Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ‘Havuç’ isimli iz takip köpeği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı da katıldı.

’Havuç’ isimli iz takip köpeği tarafından mahalle çevresinde yapılan detaylı arama çalışmaları, bu sabah saat 07.10 sıralarında sonuç verdi. Kokusunu aldığı bir izi takip eden Havuç, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta dağlık kesimde bulunan kayalıkların arasında Ümmet Gök’ü buldu.

Babasına kızıp tarlayı terk eden genci Havuç buldu

AYAĞINA POŞET BAĞLADI

Tarladan bir anda çekip gitmesinden dolayı ayağında ayakkabısı bulunmayan Ümmet Gök’ün, ayaklarına bağladığı poşetler ile yürüdüğü öğrenildi. Kayalıkların arasında bulunan zihinsel engelli Ümmet Gök’ün, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babasına kızıp tarlayı terk eden genci Havuç buldu

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