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Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kentin Akhisar ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

DHA | 08.04.2019 - 08:34..
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Dün saat 21.00 sıralarında Akhisar-Balıkesir Devlet Karayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

DÖNÜŞ YAPARKEN CİPE ÇARPTI

Kudret G. yönetimindeki 10 V 3642 plakalı otomobil, Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci'nin (65) kullandığı 35 AV 3953 plakalı cipe çarptı.

Kaza yerinde can pazarı yaşanırken, diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, aracında bulunan Naci U. ve Sevim Ö. ile  10 V 3642 plakalı araçta olan Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu mogura kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

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