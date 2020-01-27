Manisa'da kaza yapıp kaçmak isterken yayaya çarptı

Manisa’nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi’nde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 288 Sokak'ta seyir halinde olan Ali Eskici idaresindeki 35 AT 4367 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 288 Sokak'ın kesiştiği noktadan geçmek istedi.

BİR KİŞİYE ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Eskici, Cadde üzerinde seyreden ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı. Daha sonra kazaya karışan, aşırı hızlı olduğu iddia edilen ve plakası tespit edilemeyen otomobil, aynı noktada park halindeki 35 JR 434 plakalı aracının yanından bulunan Yusuf Tura’ya çarpıp olay yerinden kaçtı.

HAFİF YARALANDI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 35 AT 4367 plakalı otomobil sürücüsü yara almazken, olay yerinden kaçan otomobilin çarptığı Yusuf Tura yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tura, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edildi. Kısa sürede kazaya karıştığı araç ile birlikte yakalanan sürücü, işlemlerin yapılması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.