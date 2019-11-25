Manisa'da kolu koparılmış erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Karaağaçlı Mahallesi'nde, kırsal olan bölgede gezen kişiler tarafından dere yatağında hareketsiz yatan bir şahıs görüldü.

KOLU KOPARILMIŞ CESET BULUNDU

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, şahsın ölü olduğu belirlendi.

Öte yandan 35-40 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin, sağ kolunun da koparılmış olduğu öğrenildi. Yüzünün de parçalandığı tespit edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.