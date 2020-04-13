taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7788
Euro
7.4049
Altın
1689.97
Borsa
96898.2
Gram Altın
368.61
Bitcoin
46296.09

Manisa'da koronayı yenen 2 kişi taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören 2 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'da koronayı yenen 2 kişi taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

KORONAYI YENEREK, TABURCU EDİLDİLER

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gelerek, koronavirüs tanısı konan Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) tedavi altına alındı.

7 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi görevlilerin alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.Manisa'da koronayı yenen 2 kişi taburcu edildi

"DOKTORLARA, HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Koronavirüsü yenen Fırat Durak, "Bir hafta muayene oldum. Doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi.

Fırat Durak’ın babası Ayhan Durak, Türk hekimlerine teşekkür ederek, "İyi ki Türk hekimleri var" dedi.

Manisa'da koronayı yenen 2 kişi taburcu edildi

İlginizi Çekebilir
Aydın'da miras için babasını zehirleyerek öldürdü
Sevgilisi ve arkadaşıyla plan yapıp, babasına böcek ilaçlı gözleme yediren kadın ve iki kişi tutuklandı.
Trabzonlu DJ çaldı, mahalleli coştu
Gökhan Tulum, koronavirüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrılarına uyan Trabzonluları evinin balkonuna kurduğu müzik seti ile coşturdu.
Ücretsiz maskeler dağıtıma çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maskeler hanelere verilmeye başladı.
Tekirdağ'da yaşlı adamın hayvanları çalındı
Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adamın 20 küçükbaş hayvanını çalan hırsızlar, ahırın kapılarını da götürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1167
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
413
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
711
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1624
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
965
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
266
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir