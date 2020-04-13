Manisa'da koronayı yenen 2 kişi taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

KORONAYI YENEREK, TABURCU EDİLDİLER

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gelerek, koronavirüs tanısı konan Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) tedavi altına alındı.

7 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi görevlilerin alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.

"DOKTORLARA, HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Koronavirüsü yenen Fırat Durak, "Bir hafta muayene oldum. Doktorlara, hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi.

Fırat Durak’ın babası Ayhan Durak, Türk hekimlerine teşekkür ederek, "İyi ki Türk hekimleri var" dedi.