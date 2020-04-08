Manisa'da koronayı yenen 3 kişi taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde taburcu edilen kişilerin iyi haberleri gelmeye devam ediyor.

3 HASTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, tedavi altına alındı.

Bir süre hastanede tedavi gören 3 hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

EVLERİNDE 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı hastalar, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulurken, sağlıklarına kavuşan hastalar, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hakan Borand, hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.