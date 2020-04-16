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Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı

Polis ekiplerince kumar oynatılmak üzere kiralanan villaya düzenlenen operasyonda sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye, 41 bin lira para cezası kesildi.

İHA |
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Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, D.U. isimli şahsın bir villayı kiralayıp kumar oynattığını tespit etti.

VİLLADA 13 KİŞİ YAKALANDI

Alınan arama kararıyla beraber adrese düzenlenen operasyonda yaz boz kağıtları, poker masası, kumar oynamak için dizayn edilmiş masalar, yere atılmış 200 lira bulundu.

Operasyonda villayı kiralayan D.U. ile F.C.S., S.K., M.Ö., M.B., Ö.D., E.K., B.B.S., E.A., M.Ç., M.A., S.T. ve L.D. isimli şahıslar yakalandı.

Manisa’da villaya kumar baskını

41 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler tarafından yakalanan 13 kişiye, sosyal mesafeyi korumadıklarından dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Villanın ise 1 aylığına mühürlendiği belirtildi.

Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı

Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı

Manisa'da kumar baskınında 13 kişi yakalandı

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