Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
KUMAR OYNAYAN 14 KİŞİ YAKALANDI
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Operasyonda kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
44 BİN 100 LİRA PARA CEZASI
Ev sahibi N.Ö'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
Adreste bulunan 14 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.