Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Bursa’da binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen vakaların 23'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

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Bulut'un F.Bahçe isyanı: 65 yaşında mı alacaksınız

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, büyük takım çalıştırmak için genç olduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı. Bulut, ''Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı?'' dedi.