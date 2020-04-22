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Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

AA |
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Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KUMAR OYNAYAN 14 KİŞİ YAKALANDI

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Operasyonda kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

44 BİN 100 LİRA PARA CEZASI

Ev sahibi N.Ö'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Adreste bulunan 14 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

Manisa'da kumar oynayan 14 kişi yakalandı

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