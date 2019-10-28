Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolunda arkadaşlarıyla yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C.G., önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

Manisa'da lise öğrencisine bıçaklı saldırı VİDEO



BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile B.C.G., bacağından bıçaklandı. Yaralı öğrenci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.