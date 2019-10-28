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Manisa'da lise öğrencisine bıçaklı saldırı

Turgutlu ilçesinde bir lise öğrencisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

İHA | 28.10.2019 - 17:32..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolunda arkadaşlarıyla yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C.G., önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

Manisa'da lise öğrencisine bıçaklı saldırı VİDEO

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile B.C.G., bacağından bıçaklandı. Yaralı öğrenci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da lise öğrencisine bıçaklı saldırı

Manisa'da lise öğrencisine bıçaklı saldırı

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