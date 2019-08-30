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Manisa'da madende iş kazası: 1 ölü

Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

DHA | 30.08.2019 - 08:49..
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Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel maden ocağında, evli ve iki çocuk babası Selehattin Göktepe (47), bant temizliği sırasında tambura sıkıştı.

YETKİLİLER SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Göktepe'nin sıkıştığını gören mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktepe’yi sıkıştığı yerden kurtararak Soma Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada ameliyata alınan Göktepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Göktepe’nin çalışma arkadaşlarının da ifadelerine başvurdu.

Manisa'da madende iş kazası: 1 ölü

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