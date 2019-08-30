1 Kuzey Irak'ta 676 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Akar: "(FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır."

2 Facebook, Japonya'daki gelirlerini düşük gösterdi Facebook, Japonya'da kazandığı reklam gelirini düşük gösterip vergi ödemelerini İrlanda ofisinden yaptığı için ülkedeki vergi kurumları tarafından uyarıldı.

3 Adana'da kanser hastası diye karısı terk etti Hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı.

4 Galatasaray'ın bekleyen zorlu fikstür Real Madrid, PSG ve Club Brugge'la aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray'ı, 18 Eylül ile 11 Aralık tarihleri arasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

5 Manisa'da madende iş kazası: 1 ölü Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

6 Berkay Şahin'den eşine yeni cip Berkay Şahin, ikinci çocuklarını dünyaya getiren eşi Özlem Ada Şahin'in arabasını değiştiriyor.