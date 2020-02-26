taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1474
Euro
6.6884
Altın
1639.46
Borsa
114364.53
Gram Altın
323.886
Bitcoin
57928.71

Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

Manisa’da seyir halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İHA | 26.02.2020 - 02:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Kula ilçesi Sanayi Kavşağı’nda, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.A. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, tıra arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI FARKETMEDİ

Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan genç ağır yaralanırken, tır sürücüsü de kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YALARININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A., Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Y.A. hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

MOTOSİKLETLERLE YARIŞ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kazanın meydana geldiği İzmir-Ankara D-300 karayolunda kazaya karışan motosiklet ile birlikte başka motosikletlerin yarış yaptığı, kazaya karışan tır sürücüsünün de emniyet güçlerince tespit edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

İlginizi Çekebilir
Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te bir aracın 200 metre şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü
Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, toprağa verildi.
Sarıyer’de ünlü iş adamı Ali Armağan’ın oğlu ölü bulundu
Sarıyer Bahçeköy’de, lüks bir sitede ünlü iş adamı Ali Armağan’ın evinden silah sesleri geldi. Eve giren polis, Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlunu silahla vurulmuş halde buldu.
Üniversiteli Güleda'nın cinayetiyle ilgili dava başladı
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren Zafer Pehlivan savunmasında, "Olay bir anlık oldu. O anki psikolojiyle öldürdüm" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
66
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
36
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
34
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
21
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
9
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
2
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
Isparta'da yakalama kararı bulunan 33 kişi yakalandı
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir