Manisa'da motosiklet tıra arkadan çarptı

Manisa’nın Kula ilçesi Sanayi Kavşağı’nda, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.A. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, tıra arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI FARKETMEDİ

Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan genç ağır yaralanırken, tır sürücüsü de kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YALARININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A., Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Y.A. hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

MOTOSİKLETLERLE YARIŞ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan kazanın meydana geldiği İzmir-Ankara D-300 karayolunda kazaya karışan motosiklet ile birlikte başka motosikletlerin yarış yaptığı, kazaya karışan tır sürücüsünün de emniyet güçlerince tespit edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.