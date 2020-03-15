Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavşağa hızla giren 45 AAD 65 plakalı H.B. yönetimindeki motosiklet ile 45 RA 365 plakalı A.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan H.B. ve arkadaşı havada takla atarak kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gençleri hastaneye kaldırdı.

Manisa'da motosikletli gençlerin kazası ViDEO

"MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ KIZIN KAŞI AÇILMIŞTI"

Kazaya tanık olan iş yeri sahibi Alican Özçınarlı, "Burada duruyordum. Otomobil de bu cadde üzerinden geliyordu. Motosiklet de aradan çıktı. Köşedeki minibüs nedeniyle otomobil sürücüsü motosikleti fark etmeyince çarptı. Ambulansı da biz aradık. Arkasından polis ekipleri de geldi. Motosikletin üzerindeki kızın kaşı açılmıştı. İnşallah durumları iyidir." dedi.

Öte yandan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.