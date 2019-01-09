Manisa'da öğrenciler gözetmensiz sınav oldu

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan ‘Biz size güveniyoruz ve inanıyoruz’ temalı projede, Kula’da Yunus Emre Anadolu Lisesi ve 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu’nda, gözetmensiz sınav uygulaması gerçekleştirildi.

AHLAKLI BİREY YETİŞTİRME HEDEFİ

İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri ile birlikte projenin uygulandığı okulları ziyaret eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlatılan ve ilk kez uygulanan bu projenin, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek konusunda önemli bir adım olacağını ifade etti.