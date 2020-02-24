Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Yolu'nda, Fahrettin Serin'in kullandığı 45 DH 959 plakalı otomobil, karşıdan gelen tarım işçilerini taşıyan Adem Kaya yönetimindeki 45 ACK 511 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
1'İ AĞIR 13 YARALI
Çarpışmanın şiddetiyle Kaya'nın kontrolünden çıkan servis, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 1 tarım işçisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.