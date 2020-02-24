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Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi, otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 24.02.2020 - 12:52..
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Yolu'nda, Fahrettin Serin'in kullandığı 45 DH 959 plakalı otomobil, karşıdan gelen tarım işçilerini taşıyan Adem Kaya yönetimindeki 45 ACK 511 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

1'İ AĞIR 13 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle Kaya'nın kontrolünden çıkan servis, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 1 tarım işçisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

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