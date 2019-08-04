Manisa'da otomobil kanal uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde, Musacalı Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden Yasin Akcan (30) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu.
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yasin Akcan ile yanındaki Yıldıray Karakuzu (42) ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrollerden Karakuzu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Yasin Akcan ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yıldıray Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.