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Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.

İHA | 07.11.2019 - 04:55..
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Sürücüsü tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir - Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında Hamza K. yönetimindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -1

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emrah Ersöz olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Etyemez yaralandı. Yaralı İbrahim Etyemez, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -2

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken kazada hayatını kaybeden Emrah Ersöz’ün cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -3

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -4

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -8

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -9

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -11

Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -12

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