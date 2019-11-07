Manisa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

'Ön ödemeli' ve 'maket ev' satışlarına ilişkin, vatandaşlardan Meclis'e gelen şikayetleri üzerine bir komisyon kurulacak.

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AB'den Visa, Mastercard ve PayPal'a alternatif sistem

Avrupa bankalarından 20'sinin bir araya gelerek Visa, Mastercard ve PayPal'ın hakimiyetine meydan okuyacak alternatif bir ödeme sistemi geliştirdiği belirtildi.