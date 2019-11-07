Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahallesi yakınlarında, dün akşam sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durduktan sonra, kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.