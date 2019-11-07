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Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Salihli ilçesinde seyir halinde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

DHA | 07.11.2019 - 10:31..
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahallesi yakınlarında, dün akşam sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durduktan sonra, kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ise  kaza yerinden kaçtı.

Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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