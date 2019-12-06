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Manisa'da otomobiliyle köprüden düşen muhtar öldü

Manisa’da muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.

İHA | 06.12.2019 - 04:03..
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi yolu üzerinde bulunan Sarma Deresi üzerinde, Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprünün yanından Sarma deresine uçtu.

Manisa'da otomobiliyle köprüden düşen muhtar öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin kurumuş haldeki yaklaşık 10 metrelik dereye düştüğünü gören vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede Muhtar Kabaklıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da otomobiliyle köprüden düşen muhtar öldü

OLAYI DUYAN MAHALLELİ KÖPRÜYE AKIN ETTİ

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu’nun cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu’nun cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan Muhtar Kabaklıoğlu’nun kaza yaptığını öğrenen mahalleliler olay yerine akın etti. Jandarma ekipleri köprü üzerindeki vatandaşları uzaklaştırarak yol güvenliğini sağlamaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da otomobiliyle köprüden düşen muhtar öldü

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