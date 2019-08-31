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Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

Otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 01:03..
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Manisa’nın Kula ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulundan Leblebiciler Sitesi istikametine seyir halinde olan Umut S. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, cadde üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Furkan A. (19) idaresindeki 35 DA 9556 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklette bulunan sürücü Umut S. ile otomobil sürücüsü Furkan A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

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