Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile indikleri kuyudan çocuğu dışarı çıkardı. Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuk kurtarıldı VİDEO
KAPAKLA BİRLİKTE DÜŞTÜ
Bana’nın arkadaşı, okul bahçesinde oynarken kuyunun üzerinde bulunan demirin üstüne basınca kapakla birlikte kuyuya düştüğünü söyledi.