1 Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Gassan Muallim'in, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

2 Tunceli'de 1 ay boyunca eylem yapmak yasaklandı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanması sonrası Tunceli'de olası bir provokasyonun önüne geçmek için önlem alındı.

3 Çocuklarına içki içiren anne ve baba serbest bırakıldı Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içiren anne için tutuklama kararı çıkmadı.

4 Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip Diğer ülkelere nükleer silah konusunda uyarılarda bulunan ABD, Fransa gibi ülkeler bu konuda birbirleriyle yarış halinde.

5 Adil Rami: Maç içinde gaddar biri olabiliyorum Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, takım içindeki ortam ve kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Saha içerisinde başka bir insana dönüşüyorum" dedi.

6 Manisa'da oyun oynarken kuyuya düşen çocuk kurtarıldı Okul bahçesinde oyun oynarken bastığı kapakla birlikte kuyuya düşen çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.